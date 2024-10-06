Володар титулу IBF впевнений у достроковій перемозі над українським боксером

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніса (32-0, 29 КО) впевнений у достроковій перемозі над українцем Кареном Чухаджяном (24-2, 13 КО) у їх поєдинку-реванші.

Про це він розповів у коментарі Brian Mazique.

Американський боксер вважає, що недооцінив українця у їх першому поєдинку.

"Це не його заслуга. Річ у мені. Моє мислення було таким: "Я нокаутую його". Не можна виходити на бій з думкою, що ти просто збираєшся когось нокаутувати", – зазначив боксер.

Водночас у реванші Енніс впевнений, що зможе нокаутувати Чухаджяна.

"Я не отримував задоволення, і як тільки я повернуся до задоволення, буде ще один нокаут. У наступному бою я не збираюся влаштовувати шоу і не шукатиму його. Просто дозвольте мені бути собою", – сказав Енніс.

Їх поєдинок відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.