Хоче ще один шанс: ексчемпіон світу – про третій бій з Джошуа

Олександр Булава — 8 листопада 2025, 23:16
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) оцінив можливість третього бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує боксера Covers.com.

"Це те, що я б із задоволенням зробив. Гадаю, це був би перший бій, у якому я дійсно хотів би взяти участь, тому що, знаєте, між нами залишилася ворожнеча — особливо після моєї поразки в Саудівській Аравії. Я хочу реваншу.

Я хочу ще один шанс проти нього. Ми могли б зробити трилогію. Це тема, яку я також обговорював з Едді Гірном. Але спершу мені потрібно повернутися до дій, провести кілька боїв і почати кидати виклики іншим великим іменам", — сказав Руїс.

У червні 2019 року Енді здобув сенсаційну перемогу над Джошуа технічним нокаутом у 7-му раунді. Реванш завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, 36-річний Руїс травмував руку у своєму останньому поєдинку проти Джаррелла Міллера, який завершився внічию.

Для Енді це був перший поєдинок із вересня 2022 року, коли він одноголосним рішенням суддів здолав кубинця Луїса Ортіса.

