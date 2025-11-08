Хоче ще один шанс: ексчемпіон світу – про третій бій з Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) оцінив можливість третього бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує боксера Covers.com.

"Це те, що я б із задоволенням зробив. Гадаю, це був би перший бій, у якому я дійсно хотів би взяти участь, тому що, знаєте, між нами залишилася ворожнеча — особливо після моєї поразки в Саудівській Аравії. Я хочу реваншу.

Я хочу ще один шанс проти нього. Ми могли б зробити трилогію. Це тема, яку я також обговорював з Едді Гірном. Але спершу мені потрібно повернутися до дій, провести кілька боїв і почати кидати виклики іншим великим іменам", — сказав Руїс.