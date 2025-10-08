Саме так робили справжні чемпіони: ексменеджер Кличка дав пораду Усику щодо його кар’єри

Колишній менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте вважає, що абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику слід обдумати завершення кар’єри.

Його слова передає Worldboxingnews.

"Я хотів би бачити, як велика людина та чемпіон Олександр Усик завершить кар'єру як чинний чемпіон, як це зробили Роккі Марчіано, Леннокс Льюїс та Віталій Кличко до нього. Він навіть міг би стати другим чемпіоном у важкій вазі після Марчіано, який завершить кар'єру непереможеним. Він уже досяг усього. Правильний шлях зараз — піти на пенсію, поки ще на вершині. Саме так робили справжні чемпіони, такі як Марчіано, Льюїс і Віталій, — і це ознака спадщини, яка триватиме вічно", – сказав Боенте.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше президент WBO Густаво Олів’єрі повідомив, що у 2025 році чемпіонських боїв у хевівейті більше не буде.