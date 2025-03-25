Колишній чемпіон світу зробив прогноз на бій Джойс – Хргович

Колишній чемпіон світу в середній вазі (до 73 кг) британець Даррен Баркер (26-2, 16 КО) вважає, що хорват Філіп Хргович (17-1, 14 КО) не даремно вважається фаворитом у бою з Джо Джойсом (16-3, 15 КО).

Про це він заявив у коментарі для BoxingNews.

"Так, Хргович є лідером. Я думаю, причина цього попередня поразка Джойса древньому Дереку Чісоре. Це був бій, який на папері він повинен був вигравати, але він не виглядав чудово, він виглядав старим. А Хргович це дуже хороший боєць. Він уже програвав. Якщо чесно, то я трохи здивувався його нездатності вразити Дюбуа. Він доніс більше 20 ударів правою по Дюбуа – і не було жодних ознак потрясіння. Тож ця аура у Хрговича ніби зникла. Він був просто великим, якого всі побоювалися, і раптом він не міг потрясти Дюбуа. Я думаю, Джойс буде дивитися на це так само, що він не такий великий панчер, як усі думали. Але все залежить від кондицій Джойса. Чи зможе він тримати усі ці удари Хрговича? Проблема в тому, що він пропускає надто багато. Так, я схиляюся до Хрговича, якщо він буде в достатній формі, щоб пройти 12 раундів", – сказав Баркер.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Свій останній бій Хргович провів у травні 2024 року. Хорват достроково поступився Даніелю Дюбуа.