Б'юся об заклад, твоя місис мріє про справжнього чоловіка: Фроч відповів на слова Пола
Джейк Пол
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Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч відповів на провокативний пост блогера Джейка Пола.
Своє звернення він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).
"Слухай сюди, Джейкі... Я вже 11 років на пенсії, не займався боксом понад десять років, я старий, сивий і не в формі. Але я все одно подарував би твоїй місис найкращу ніч у її житті. Б'юся об заклад, вона мріє про справжнього чоловіка.
Дай мені знати, якщо ти все ще хочеш мити свої машини, вона може впустити мене через чорний хід.
P.S. Я б тебе нокаутував за 30 секунд, ти нікчема", – написав Фроч.
Зауважимо, що він відреагував на цей пост Пола:
"Довбаний кислий невдаха. Стули пельку. Я за 4 роки зробив більше, ніж ти за все життя. Вперше і востаннє відповідаю твоїй розбитій солоній дупі. Дай знати, якщо захочеш мити мої машини".
Зазначимо, що напередодні Пол повів бій проти Майка Тайсона, який завершився одноголосним рішенням суддів на користь блогера (80:72, 79:73, 79:73).
Після поєдинку Фроч заявив, що готовий вийти на бій проти Джейка Пола, щоб впевнено його перемогти.