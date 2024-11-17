Б'юся об заклад, твоя місис мріє про справжнього чоловіка: Фроч відповів на слова Пола

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч відповів на провокативний пост блогера Джейка Пола.

Своє звернення він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).

Дай мені знати, якщо ти все ще хочеш мити свої машини, вона може впустити мене через чорний хід.

P.S. Я б тебе нокаутував за 30 секунд, ти нікчема", – написав Фроч.