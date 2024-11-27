Цей хлопець непереможний: ексчемпіон світу назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик (22−0, 14 КО) є фаворитом в бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова передає talkSPORT.

"Ми знаємо, що Фʼюрі набирає зайву вагу між поєдинками, а потім йому доводиться знову її скидати. Нам намагаються сказати, що він буде більшим і кращим. Але більший і кращий не переможе Усика. Це не спрацює.

Він буде повільнішим, більш передбачуваним, буде отримувати більше ударів і набагато раніше… Усик виграє реванш. Я не бачу, як Тайсон Фʼюрі може його побити. Тайсон не збирається нокаутувати Усика.

Цей хлопець непереможний, тому потрібно шукати щілини в його броні. У цього хлопця поганий двигун? У нього були розсічення? Він падає? Чи повинен він підійматися з підлоги, щоб вигравати бої? Усику не потрібно робити нічого з цього, він ніколи не показував своєї вразливості", – сказав Маккензі.