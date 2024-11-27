Цей хлопець непереможний: ексчемпіон світу назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик (22−0, 14 КО) є фаворитом в бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Його слова передає talkSPORT.
"Ми знаємо, що Фʼюрі набирає зайву вагу між поєдинками, а потім йому доводиться знову її скидати. Нам намагаються сказати, що він буде більшим і кращим. Але більший і кращий не переможе Усика. Це не спрацює.
Він буде повільнішим, більш передбачуваним, буде отримувати більше ударів і набагато раніше… Усик виграє реванш. Я не бачу, як Тайсон Фʼюрі може його побити. Тайсон не збирається нокаутувати Усика.
Цей хлопець непереможний, тому потрібно шукати щілини в його броні. У цього хлопця поганий двигун? У нього були розсічення? Він падає? Чи повинен він підійматися з підлоги, щоб вигравати бої? Усику не потрібно робити нічого з цього, він ніколи не показував своєї вразливості", – сказав Маккензі.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на Усика під час битви поглядів перед першим боєм, бо боявся українця.