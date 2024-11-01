Менеджер Усика назвав ім'я потенційного суперника українця після реваншу з Ф'юрі

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіс Клімас хотів би, щоб українець у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі зійшовся з Даніелем Дюбуа.

Його слова цитує Boxing King.

"Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то у його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа. Він – володар титулу IBF. Ще багато людей згадують перший бій і той спірний удар. Це був би ідеальний реванш, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу", – сказав Клімас.

Нагадаємо, що Усик проводив бій з Дюбуа в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.