Менеджер Усика назвав ім'я потенційного суперника українця після реваншу з Ф'юрі
Олександр Усик
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Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіс Клімас хотів би, щоб українець у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі зійшовся з Даніелем Дюбуа.
Його слова цитує Boxing King.
"Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то у його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа.
Він – володар титулу IBF. Ще багато людей згадують перший бій і той спірний удар. Це був би ідеальний реванш, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу", – сказав Клімас.
Нагадаємо, що Усик проводив бій з Дюбуа в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.