Паркер дав оцінку силі ударів Баколе

Новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив, що радий швидкій перемозі над Мартіном Баколе (22-2, 21 КО), оскільки його удари наносили шкоду.

Про це Джозеф сказав для SecondsOut.

"Мартін прийняв бій незадовго до події, тому він не був такий готовий, як я. Але він зробив усе, що міг. У мене вдалося донести удар праворуч і закінчити поєдинок. Я дуже радий. Я спарингував з ним перед цим, тому знав, що він буде небезпечним. Його удари завдавали шкоди, тому я радий, що він по мені більше не влучав", – сказав Паркер.

Нагадаємо, бій між боксерами пройшов минулими вихідними в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Конголезець добре провів перший раунд, тримав центр рингу і в другому, але впав після першого прицільного удару від Паркера.

Спершу Джозеф мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.