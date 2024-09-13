Це був близький бій: Джойс — про поразку від Чісори
Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО), попри поразку від свого земляка Дерека Чісори (35-13, 23 КО), хоче відновити тренування.
Про це розповів Джойс у коментарі Seconds Out.
"Я не дуже турбувався через поразку. Це був близький бій, я отримав від нього насолоду. Краще було б, щоб поєдинок закінчився іншим рішенням, і я не впав у чортів нокдаун. Зрештою я програв, тому був розчарований. Але це був близький бій.
Мені потрібно повернутися до тренувань", — сказав Джойс.
Нагадаємо, у поєдинку з Чісорою бійці пройшли усю дистанцію у 10 раундів. У передостанній трихвилинці Дерек зміг відправити суперника в нокдаун, проте Джо піднявся та продовжив поєдинок.