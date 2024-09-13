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Це був близький бій: Джойс — про поразку від Чісори

Олександр Булава — 13 вересня, 17:05
Це був близький бій: Джойс — про поразку від Чісори

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО), попри поразку від свого земляка Дерека Чісори (35-13, 23 КО), хоче відновити тренування.

Про це розповів Джойс у коментарі Seconds Out.

"Я не дуже турбувався через поразку. Це був близький бій, я отримав від нього насолоду. Краще було б, щоб поєдинок закінчився іншим рішенням, і я не впав у чортів нокдаун. Зрештою я програв, тому був розчарований. Але це був близький бій.

Мені потрібно повернутися до тренувань", — сказав Джойс.

Нагадаємо, у поєдинку з Чісорою бійці пройшли усю дистанцію у 10 раундів. У передостанній трихвилинці Дерек зміг відправити суперника в нокдаун, проте Джо піднявся та продовжив поєдинок.

Дерек Чісора Джо Джойс

Джо Джойс

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