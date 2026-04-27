Джошуа: Домовилися про контракт на декілька боїв

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відреагував на оголошення бою проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова передає Matchroom Boxing.

"Не секрет, що мені знадобився певний час, щоб відновити сили та підготуватися до повернення на ринг, і сьогоднішній день – це черговий крок на цьому шляху.

Я радий, що уклав контракт на кілька поєдинків, перший з яких відбудеться 25 липня в Королівстві Саудівська Аравія. Я з нетерпінням чекаю на можливість виступити і продовжити з того місця, де зупинився. Я отримаю своє. Це точно", – сказав Джошуа.