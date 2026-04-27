Джошуа: Домовилися про контракт на декілька боїв

Олександр Булава — 27 квітня 2026, 17:57
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відреагував на оголошення бою проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова передає Matchroom Boxing.

"Не секрет, що мені знадобився певний час, щоб відновити сили та підготуватися до повернення на ринг, і сьогоднішній день – це черговий крок на цьому шляху.

Я радий, що уклав контракт на кілька поєдинків, перший з яких відбудеться 25 липня в Королівстві Саудівська Аравія. Я з нетерпінням чекаю на можливість виступити і продовжити з того місця, де зупинився. Я отримаю своє. Це точно", – сказав Джошуа.

Бій проти 35-річного албанця відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку ЕйДжей нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.

Напередодні видання The Ring оголосило про поєдинок Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Двобій відбудеться у другій половині 2026 року.

Контракт підписано: Ф’юрі та Джошуа домовились про бій
Визначився наступний суперник Джошуа
Спаринг-партнер Усика – про Джошуа у таборі українця: Не зможе як слід змінити свій стиль боксу
Гірн оцінив можливий бій Джошуа проти американського супертяжа: Він готовий до таких викликів
Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік

