Джошуа: Домовилися про контракт на декілька боїв
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відреагував на оголошення бою проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).
Його слова передає Matchroom Boxing.
"Не секрет, що мені знадобився певний час, щоб відновити сили та підготуватися до повернення на ринг, і сьогоднішній день – це черговий крок на цьому шляху.
Я радий, що уклав контракт на кілька поєдинків, перший з яких відбудеться 25 липня в Королівстві Саудівська Аравія. Я з нетерпінням чекаю на можливість виступити і продовжити з того місця, де зупинився. Я отримаю своє. Це точно", – сказав Джошуа.
Бій проти 35-річного албанця відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку ЕйДжей нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.
Напередодні видання The Ring оголосило про поєдинок Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Двобій відбудеться у другій половині 2026 року.