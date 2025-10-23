Він уже двічі мене переміг: Джошуа – про третій бій з Усиком
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) оцінив імовірність третього бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.
Цитує боксера talkSPORT.
"Він уже двічі мене переміг. Якщо ми озирнемося на історію, то побачимо, що деякі боксери зустрічалися один з одним п'ять чи шість разів.
Але наразі Усик може вирішити, що він хоче робити далі. Я думаю, що мені потрібно битися з Тайсоном Ф'юрі. Усик, з іншого боку, не повинен битися зі мною.
Це залежить від того, що вирішать мої менеджери й тренери. Чи буде ще один бій корисним для мене, чи ми хочемо уникнути ризику й одразу перейти до великого поєдинку. Для мене прийнятний будь-який варіант", – сказав Джошуа.
Зазначимо, що українець перемагав Ентоні Джошуа – у вересні 2021 та серпні 2022-го.
У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу.
Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Дюбуа.