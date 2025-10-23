Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Він уже двічі мене переміг: Джошуа – про третій бій з Усиком

Олександр Булава — 23 жовтня 2025, 00:20
Він уже двічі мене переміг: Джошуа – про третій бій з Усиком
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) оцінив імовірність третього бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Цитує боксера talkSPORT.

"Він уже двічі мене переміг. Якщо ми озирнемося на історію, то побачимо, що деякі боксери зустрічалися один з одним п'ять чи шість разів.

Але наразі Усик може вирішити, що він хоче робити далі. Я думаю, що мені потрібно битися з Тайсоном Ф'юрі. Усик, з іншого боку, не повинен битися зі мною.

Це залежить від того, що вирішать мої менеджери й тренери. Чи буде ще один бій корисним для мене, чи ми хочемо уникнути ризику й одразу перейти до великого поєдинку. Для мене прийнятний будь-який варіант", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що українець перемагав Ентоні Джошуа – у вересні 2021 та серпні 2022-го.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Дюбуа.

Ентоні Джошуа Олександр Усик

Ентоні Джошуа

Росіянин Махмудов: Джошуа, агов, коли ми битимемося?
Він має битися зі мною, – Джошуа прокоментував повернення Ф'юрі до боксу
Бої Усика вже нікому не цікаві, – Гірн наполягає на проведенні бою Ф'юрі та Джошуа
Йому потрібен гідний суперник, – Віанелло пояснив, чому Джошуа не битиметься із Махмудовим
Гірн: Джошуа може вийти на ринг до кінця року

Останні новини