Він уже двічі мене переміг: Джошуа – про третій бій з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) оцінив імовірність третього бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Цитує боксера talkSPORT.

"Він уже двічі мене переміг. Якщо ми озирнемося на історію, то побачимо, що деякі боксери зустрічалися один з одним п'ять чи шість разів.

Але наразі Усик може вирішити, що він хоче робити далі. Я думаю, що мені потрібно битися з Тайсоном Ф'юрі. Усик, з іншого боку, не повинен битися зі мною.

Це залежить від того, що вирішать мої менеджери й тренери. Чи буде ще один бій корисним для мене, чи ми хочемо уникнути ризику й одразу перейти до великого поєдинку. Для мене прийнятний будь-який варіант", – сказав Джошуа.