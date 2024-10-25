Джойс: На мене чекає ще багато важливих моментів

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойса (16-3, 15 КО) не збирається завершувати кар'єру.

Про це він повідомив у соцмережі "Х".

"На мене чекає ще багато важливих моментів", – написав Джойс.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерек Чісора (35-13, 23 КО) одноголосним рішенням суддів.

Бійці пройшли усю дистанцію у 10 раундів. У передостанній трихвилинці Чісора зміг відправити суперника в нокдаун, проте Джойс зміг піднятися та продовжити поєдинок.

Загалом Джо програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.