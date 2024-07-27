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Промоутер назвав наступного суперника Джойса після бою з Чісорою

Олександр Булава — 27 липня, 20:19
Промоутер назвав наступного суперника Джойса після бою з Чісорою

Промоутер Френк Воррен вважає, що британський надважковаговик Джо Джойс (16-2, 15 КО) у випадку перемоги над Дереком Чісорою (34-13, 23 КО) може провести бій з переможцем бою Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа.

Цитує Воррена ESPN.

"Майбутнє Джо залежить від результату бою з Чісорою. Я думав, що Дереку слід було закінчити кар'єру кілька років тому, але він повернувся. Через їхній вік той, хто програв у цьому поєдинку, піде на дно. Якщо Дерек поб'є Джо, то я не знаю, що чекає на нього далі. Але у Джо не такий великий пробіг, як у Дерека. Джойс зазнав серйозної травми в першому бою з Чжилеєм, а потім програв важким нокаутом у другому поєдинку. Йому потрібна гарна перемога.

Не забувайте, що Джо переміг Джозефа Паркера у вересні 2022 року. Подивіться, де зараз Паркер після перемог над Деонтеєм Вайлдером і Чжилеєм. Зараз у надважкій вазі ти можеш перевернути кар'єру з ніг на голову за пару боїв.

У будь-якому разі бій Джойса з переможцем поєдинку Дюбуа Джошуа став би чудовим британським дербі. Джо має історію з ними обома. Безперечно, я сподіваюся, що Дюбуа переможе Джошуа. Це був би чудовий реванш, особливо з огляду на те, що їхній перший бій закінчився тяжкою травмою Даніеля", — сказав Воррен.

Нагадаємо, перший бій Джойса з Дюбуа відбувся у листопаді 2020 року, тоді він переміг нокаутом у 10-му раунді.

Бій Джо з Чісорою відбудеться 27 липня у Лондоні на арені O2.

Бокс Ентоні Джошуа Дерек Чісора Джо Джойс Даніель Дюбуа

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