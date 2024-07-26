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Джойс переважив Чісору напередодні поєдинку

Олександр Булава — 26 липня, 17:57
Джойс переважив Чісору напередодні поєдинку

Британські надважковаговики Джо Джойс (16-2, 15 КО) та Дерек Чісора (34-13, 23 КО) провели процедуру зважування перед боєм.

Джойс показав на вагах 127,6 кг, в той час, як вага Чісори склала116,4 кг.

Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні на арені O2. 12-раундовий поєдинок Джойса та Чісори очолить вечір боксу від Queensberry Promotions.

Трансляція в Україні буде доступна на Київстар ТБ.

Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.

Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).

Бокс Дерек Чісора Джо Джойс

Дерек Чісора

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