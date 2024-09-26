Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джойс: Я готовий побитися з Джошуа

Руслан Травкін — 26 вересня, 15:20
Джойс: Я готовий побитися з Джошуа
Джо Джойс
Instagram

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс готовий вийти на ринг заради бою з Ентоні Джошуа.

Його слова цитує talkSport.

"Я готовий битися з ким завгодно. Подивіться на надважку вагу, тут багато привабливих поєдинків. Я поб'юся з Джошуа. Я готовий, я буду готовий.

Ділліан Вайт? Звісно, ​​я зацікавлений у цьому. Я поб'юся з будь-ким. Я повернувся до тренувань в залі. Я готуюся до того, кого поставлять проти мене, хто буде чудовим варіантом", – сказав Джойс.

Нагадаємо, на минулих вихідних Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Ентоні Джошуа Ділліан Вайт Джо Джойс

Джо Джойс

Це був близький бій: Джойс — про поразку від Чісори
Все залежить від Тайсона: Джойс назвав фаворита бою Усик — Ф'юрі
Белью: Джойсу пора завершити кар'єру
Джойс: Готовий знову вийти на ринг
Дерек Чісора — Джо Джойс: огляд бою

Останні новини