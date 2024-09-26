Джойс: Я готовий побитися з Джошуа

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс готовий вийти на ринг заради бою з Ентоні Джошуа.

Його слова цитує talkSport.

"Я готовий битися з ким завгодно. Подивіться на надважку вагу, тут багато привабливих поєдинків. Я поб'юся з Джошуа. Я готовий, я буду готовий.

Ділліан Вайт? Звісно, ​​я зацікавлений у цьому. Я поб'юся з будь-ким. Я повернувся до тренувань в залі. Я готуюся до того, кого поставлять проти мене, хто буде чудовим варіантом", – сказав Джойс.