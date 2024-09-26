Джойс: Я готовий побитися з Джошуа
Джо Джойс
Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс готовий вийти на ринг заради бою з Ентоні Джошуа.
Його слова цитує talkSport.
"Я готовий битися з ким завгодно. Подивіться на надважку вагу, тут багато привабливих поєдинків. Я поб'юся з Джошуа. Я готовий, я буду готовий.
Ділліан Вайт? Звісно, я зацікавлений у цьому. Я поб'юся з будь-ким. Я повернувся до тренувань в залі. Я готуюся до того, кого поставлять проти мене, хто буде чудовим варіантом", – сказав Джойс.
Нагадаємо, на минулих вихідних Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.