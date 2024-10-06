Джейк Пол шокував своєю підготовкою до бою з Майком Тайсоном

Відомий блогер та починаючий боксер Джейк Пол опублікував нове відео у соцмережах, де показав своє нещодавнє тренування.

Американський ютубер продемонстрував спаринг зі своїм партнером із підготовчого табору, який не вразив фанатів.

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Підписники в Instagram відзначають повільність у рухах Пола, а також пасивне ведення бою його колеги з тренувань.

Нагадаємо, поєдинок Майк Тайсон – Джейк Пол відбудеться 15 листопада. Спочатку бій мав пройти 20 липня, проте через проблеми зі здоровʼям легендарного боксера івент перенесли.

За виставкову зустріч на ринзі кожен із спортсменів отримає по 40 млн євро.