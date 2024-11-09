Енніс пообіцяв нокаутувати Чухаджяна

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) впевнений у своїй достроковій перемозі над українцем Кареном Чухаджяном (24-2, 13 КО).

Про це американський боксер розповів у коментарі The Stomping Ground.

"У першому бою питання було не в тому, що Карен зробив, а в тому, що я не слухав свою команду, занадто затримувався і так далі. Цього разу все буде по-іншому. Не має значення, що він запропонує — чи спробує боксувати, чи піде вперед, ми будемо до цього готові.

Чесно кажучи, мені байдуже, що покаже Чухаджян. Як я вже сказав, я буду готовий. Мабуть, він буде рухатися, адже він уже був у ринзі зі мною. Я однозначно його нокаутую. Це буде гучна заява, але я не буду зосереджуватися лише на цьому.

Я буду насолоджуватися боєм та не буду поспішати. Я влаштую справжнє шоу", – сказав Енніс.