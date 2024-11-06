Я впевнений, що поб'ю українця: Енніс поділився очікуваннями від бою проти Чухаджяна

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) заявив, що переможе українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО), а надалі розпочне робити все, щоб отримати інші титули.

Про це Енніс заявив у коментарі для Boxing247.

"Моя мета – зібрати всі пояси. Сподіваюся, інші чемпіони не бігатимуть від мене та підпишуть контракт на бій. Я впевнений, що поб'ю українця. Я виграю Чухаджяна.

Я втомився ганятися за іншими боксерами. Вболівальники хочуть бачити бої найкращих, вони хочуть, аби зі мною билися інші чемпіони. Це все, що мене зараз хвилює", – впевнено заявив Енніс.