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Я впевнений, що поб'ю українця: Енніс поділився очікуваннями від бою проти Чухаджяна

Руслан Травкін — 6 листопада 2024, 16:03
Я впевнений, що поб'ю українця: Енніс поділився очікуваннями від бою проти Чухаджяна
Джарон Енніс
Getty images

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) заявив, що переможе українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО), а надалі розпочне робити все, щоб отримати інші титули.

Про це Енніс заявив у коментарі для Boxing247.

"Моя мета – зібрати всі пояси. Сподіваюся, інші чемпіони не бігатимуть від мене та підпишуть контракт на бій. Я впевнений, що поб'ю українця. Я виграю Чухаджяна.

Я втомився ганятися за іншими боксерами. Вболівальники хочуть бачити бої найкращих, вони хочуть, аби зі мною билися інші чемпіони. Це все, що мене зараз хвилює", – впевнено заявив Енніс.

Поєдинок Енніс – Чухаджян відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Нагадаємо, боксери провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

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