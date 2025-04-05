Потрібно піти на вершині: Шевадзуцький – про майбутнє Усика

Український боксер надважкої вагової категорії Ігор Шевадзуцький (12-2, 10 КО) вважає, що володарю титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександру Усику (23-0, 14 KO) прийшов час завершити кар'єру.

Цитує боксера Sport-Express.

"Що йому робити далі? Здоровий глузд, звісно, підказує, що потрібно піти на вершині, як це робили великі боксери, ким він і є. Розумієте, що бокс – він у крові, у серці. Для такого спортсмена, як Усик, неможливо поставити крапку і піти. Все залежить від того, які цілі переслідує Саня. Ось і все. Він, в першу чергу, щось доводить не людям, а собі. При всіх розкладах, яке б він не прийняв рішення, я тільки побажаю йому успіху", – розповів Шевадзуцький.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.