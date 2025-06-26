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Український надважковаговик переніс операцію

Олександр Булава — 26 червня 2025, 21:26
Український надважковаговик переніс операцію
Ігор Шевадзуцький
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Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (12-3, 10 КО) переніс операцію.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Під час останнього поєдинку у боксера стався розрив біцепса. Ігор звернувся до спеціалістів і лікарі успішно його пришили. Також, було вийнято уламки з ліктя.

LuckyPunch

Нагадаємо, у квітні Шевадзуцький програв поєдинок дворазовому олімпійському чемпіону Баходіру Джалолову (15-0, 14 КО). Він став першим боксером, якому вдалося пройти всі 10 раундів проти узбекистанського боксера.

До цього Ігор в німецькому Ашерслебені, достроково переміг поляка Якуба Сосінського (8-9-1, 3 КО).

Ігор Шевадзуцький

Ігор Шевадзуцький

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