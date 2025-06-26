Український надважковаговик переніс операцію
Ігор Шевадзуцький
Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (12-3, 10 КО) переніс операцію.
Про це повідомляє LuckyPunch.
Під час останнього поєдинку у боксера стався розрив біцепса. Ігор звернувся до спеціалістів і лікарі успішно його пришили. Також, було вийнято уламки з ліктя.
Нагадаємо, у квітні Шевадзуцький програв поєдинок дворазовому олімпійському чемпіону Баходіру Джалолову (15-0, 14 КО). Він став першим боксером, якому вдалося пройти всі 10 раундів проти узбекистанського боксера.
До цього Ігор в німецькому Ашерслебені, достроково переміг поляка Якуба Сосінського (8-9-1, 3 КО).