Український "Халк" дізнався дату повернення на ринг

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (12-3, 10 КО) наступний бій проведе 29 травня в Гамбурзі.

Про це повідомляє Exceed Boxing.

Український "Халк" відбоксує в межах вечора боксу "Queen & King of the Ring" від голландської компанії Exceed Boxing, що відбудеться на "Active City Arena" в Санкт-Паулі, районі німецького міста Гамбург.

Наразі суперник Шевадзуцького невідомий. Також у боксерському шоу візьме участь уродженець України Олександр Чупіл, який останні 15 років проживає в Німеччині.

Нагадаємо, що востаннє Ігор виходив на ринг 5 квітня 2025 року, коли за підсумком 10 раундів програв дворазовому олімпійському чемпіону Баходіру Джалолову (15-0, 14 КО).

Під час бою у 36-річного українця стався розрив біцепса. У червні минулого року боксер переніс операцію.