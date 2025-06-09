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Повернення Ломаченка: український тренер та боксер оцінили ймовірність

Андрій Мошкун — 9 червня 2025, 19:37
Повернення Ломаченка: український тренер та боксер оцінили ймовірність
Василь Ломаченко
Getty Images

Представник гевівейту Ігор Шевадзуцький та тренер В’ячеслав Сенченко оцінили ймовірність повернення у ринг Василя Ломаченка.

Про це вони розповіли виданню Sport-express.ua.

Представник суперважкої вагової категорії Ігор Шевадзуцький більш оптимістично налаштований щодо такого варіанту розвитку подій.

"Якщо він повернеться, то це буде свято для людей, адже він зможе знову показати красу його величі боксу. Якщо ж ні, то це його вибір і нічого не можу тут додати ", – заявив боксер.

Ексчемпіон світу у напівсередній вазі, а нині – тренер В’ячеслав Сенченко не вірить у такий варіант розвитку подій.

"Навряд чи. Я не вірю, що він буде повертатися", – резюмував Сенченко.

Нещодавно ексчемпіон світу Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри.

Легендарний промоутер пояснив таке рішення Ломаченка і назвав його наступника.

Василь Ломаченко Професійний бокс Ігор Шевадзуцький В'ячеслав Сенченко

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