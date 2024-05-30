Дюбуа та Хргович провели битву поглядів

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (17-0, 14 KO) та британець Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) провели битву поглядів напередодні поєдинку.

Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик.