Дюбуа: Між мною та Усиком є незавершена справа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) хоче взяти реванш у Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він заявив у інтерв’ю Sky Sports.

" Мені треба піти туди та виправити цю помилку. Безсумнівно, між мною та Усиком є незавершена справа, і це частина мого сходження на вершину. Раніше я був у темному місці, а тепер виходжу на світло, тож мені треба повернути це. Раніше Олександр був у важкій вазі, і я впевнений, що він може повернутись, але подивимося, як складеться майбутнє", — сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Усик переміг Дюбуа в серпні 2023 року. У 5 раунді того поєдинку британець вдарив Олександра в пах, але після кількахвилинної зупники українець продовжив поєдинок та довів його до технічного нокауту в 7 раунді.