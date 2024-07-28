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Друг Чісори пожертвував 2-3 мільйони на допомогу Україні

Ігор Чернявський — 28 липня, 15:50
Друг Чісори пожертвував 2-3 мільйони на допомогу Україні

Друг британського надважковаговика Дерека Чісори зробив щедрий донат на допомогу Україні.

Про це боксер розповів на пресконференції після перемоги над Джо Джойсом.

"Один мій американський друг-мільярдер попросив мене вивести його на когось з України, бо хотів пожертвувати гроші цій країні на благодійність. Знаю кількох хлопців з України, тож вивів його на Усика. У підсумку мій друг пожертвував 2 чи 3 млн", — сказав Чісора.

Дерек вже давно товаришує з Олександром. У листопаді 2020 року вони провели бій, який став дебютним для українця в надважкій вазі. Тоді Усик здобув перемогу рішенням суддів.

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