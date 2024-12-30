Вся в тата: дружина Усика показала, як донька наполегливо тренується у спортзалі

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика опублікувала в Інстаграмі відео з тренувань доньки.

На ролику видно, як Марія наполегливо робить багато різних вправ разом із слемболом, що збільшує фізичне навантаження дівчинки.

У соцмережах користувачі активно обговорюють доньку чемпіона, наголошуючи на її працьовитості.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій-реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

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Українець переміг "циганського короля" одностайним рішенням суддів та захистив усі свої чемпіонські пояси. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу українському боксеру віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.