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Екссуперник Ф'юрі та Джошуа: Усик – особливий

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 23:29
Екссуперник Ф'юрі та Джошуа: Усик – особливий
Ділліан Вайт
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Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) вважає, що українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) виділяється на фоні інших представників сучасного хевівейту.

Про це він сказав у коментарі для BoxNation.

Дуже важко сказати. Можна назвати Паркера, можна назвати Кабайєла, можна назвати Мартіна Баколе, можна назвати Ентоні Джошуа, Тайсона Фьюрі, можна назвати всіх цих хлопців.

Можна назвати Дюбуа, Паркера, Ф'юрі. Тому що Ф'юрі програв у близькому бою Усику, але Усик особливий хлопець", – сказав Вайт.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

Бокс Олександр Усик Ділліан Вайт

Ділліан Вайт

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