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Не треба списувати з рахунків: Вайт – про шанси Ф'юрі у поєдинку з Усиком

Володимир Максименко — 5 грудня 2024, 14:18
Не треба списувати з рахунків: Вайт – про шанси Ф'юрі у поєдинку з Усиком
Ділліан Вайт
Getty images

Досвідчений британський боксер Ділліан Вайт оцінив шанси Тайсона Ф'юрі в поєдинку проти Олександра Усика.

Спортсмен дав свій коментар для Sky Sports.

"Як показує історія, вам ніколи не треба списувати Тайсона з рахунків. Як тільки ви починаєте його критикувати, він одразу починає відбиватись.

Так само було в бою з Вайлдером. У другому та третьому поєдинку Тайсон був сильнішим.

Він з тих хлопців, що почувається краще під тиском", - заявив Вайт.

Нагадаємо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У першому протистоянні українець здобув перемогу роздільним рішення суддів.

Раніше визначився суперник Лапіна в андеркарді бою Усика та Ф'юрі.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ділліан Вайт

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