Не треба списувати з рахунків: Вайт – про шанси Ф'юрі у поєдинку з Усиком

Досвідчений британський боксер Ділліан Вайт оцінив шанси Тайсона Ф'юрі в поєдинку проти Олександра Усика.

Спортсмен дав свій коментар для Sky Sports.

"Як показує історія, вам ніколи не треба списувати Тайсона з рахунків. Як тільки ви починаєте його критикувати, він одразу починає відбиватись.

Так само було в бою з Вайлдером. У другому та третьому поєдинку Тайсон був сильнішим.

Він з тих хлопців, що почувається краще під тиском", - заявив Вайт.