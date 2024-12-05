Не треба списувати з рахунків: Вайт – про шанси Ф'юрі у поєдинку з Усиком
Ділліан Вайт
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Досвідчений британський боксер Ділліан Вайт оцінив шанси Тайсона Ф'юрі в поєдинку проти Олександра Усика.
Спортсмен дав свій коментар для Sky Sports.
"Як показує історія, вам ніколи не треба списувати Тайсона з рахунків. Як тільки ви починаєте його критикувати, він одразу починає відбиватись.
Так само було в бою з Вайлдером. У другому та третьому поєдинку Тайсон був сильнішим.
Він з тих хлопців, що почувається краще під тиском", - заявив Вайт.
Нагадаємо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
У першому протистоянні українець здобув перемогу роздільним рішення суддів.
Раніше визначився суперник Лапіна в андеркарді бою Усика та Ф'юрі.