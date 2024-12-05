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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Визначився суперник Лапіна в андеркарді бою Усик – Ф'юрі 2

Станіслав Лисак — 5 грудня 2024, 11:40
Визначився суперник Лапіна в андеркарді бою Усик – Ф'юрі 2
Getty Images

Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Даніель Лапін (10-0, 4 КО) проведе наступний бій з французом Діланом Коліном (14-0, 4 КО).

Про це йдеться на сайті BoxRec.

Поєдинок відбудеться 21 грудня, в андеркарді бою-реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Даніель свій останній бій провів у травні. Тоді, він у першому раунді нокаутував португальця Октавіо Пудівітра в бою за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Нагадаємо, двобій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У першому бою українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Лапін

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