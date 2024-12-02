Вайт: Хочу реванш із Джошуа та Ф'юрі

Британський боксер Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) хотів би взяти реванш у Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він заявив у коментарі для TalkSport.

"Я вже взяв реванш у Олександра Повєткіна, хотів би також взяти реванш за поразки від Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Дерек Чісора – цікава особа, з ним ніколи не знаєш, чого чекати. Все можливо, я готовий", – сказав Уайт.

Вайт виходив у ринг з Ентоні Джошуа у грудні 2015. Тоді він програв нокаутом у 7 раунді. Ф'юрі переміг Ділліана у квітні 2022 – Тайсон переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

Нагадаємо, раніше Вайт дав прогноз на реванш Ф'юрі з Олександром Усиком.