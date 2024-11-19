Екссуперник Ф'юрі та Джошуа: Ставлю на Усика, але Тайсон уміє повертатися

Британець Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі. Він віддає мінімальну перевагу українцю, але не списує з рахунків і Тайсона.

Його слова цитує Sky Sports.

"Важко сказати, хто переможе, якби мені довелося зробити ставку, то це був би Усик. Але знаючи рішучість Тайсона і будучи в таборі з ним... йому дуже важко протистояти. Він один із тих хлопців, яких ви не можете просто списати. Ти думаєш все, Тайсон закінчився, але він повертається і творить історію. Дуже важко вибрати переможця цього бою", – сказав Вайт.

У квітні 2022 року Діллан поступився Ф'юрі нокаутом у шостому раунді.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.