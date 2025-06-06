Відомий британський боксер дав прогноз на реванш Усика та Дюбуа

Відомий британський надважковаговик Девід Аллен (24-7-2, 19 КО) дав свій прогноз на реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Своїми думками спортсмен поділився із Talksport.

"Я вже давно сказав, що Дюбуа переможе. У нас добрі стосунки з Олександром – він навіть якось подарував мені куртку, яку я передав батьку. Це було приємно.



Річ лише у віці. Усику вже майже 40 років і фізично він не суперважковаговик. Хоча, він ніколи ним і не був", – розповів Аллен.