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Він тренується та спарингує: Дерев'янченко – про повернення Кличка

Олександр Булава — 12 лютого 2025, 16:08
Він тренується та спарингує: Дерев'янченко – про повернення Кличка
Володимир Кличко
Getty Images

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) відреагував на можливе повернення Володимира Кличка на ринг.

Цитує боксера Sport-express.

"Ну, я також читав його слова про те, що він не буде боксувати, й при цьому він ніби каже, що не завершив. Тут незрозуміло. Я бачив, що він тренується та спарингує. Він завжди виглядав підтягнуто та підтримував форму. Можливо, він дійсно вийде в ринг. Кличко сказав, що мріє побити рекорд Джорджа Формана й стати найстаршим чемпіоном світу.

Він вже дуже тривалий час не боксував. Тому особисто я думаю, що Кличку потрібен один прохідний бій, щоб відчути ринг. Потім можна провести й чемпіонську зустріч.

Можливо, його зведуть з переможцем пари Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер, які розіграють титул IBF", – сказав Деревʼянченко.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

А нещодавно промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи є можливість провести бій між його клієнтом та українською легендою боксу.

Сергій Дерев'янченко Володимир Кличко

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