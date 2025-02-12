Він тренується та спарингує: Дерев'янченко – про повернення Кличка

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) відреагував на можливе повернення Володимира Кличка на ринг.

Цитує боксера Sport-express.

"Ну, я також читав його слова про те, що він не буде боксувати, й при цьому він ніби каже, що не завершив. Тут незрозуміло. Я бачив, що він тренується та спарингує. Він завжди виглядав підтягнуто та підтримував форму. Можливо, він дійсно вийде в ринг. Кличко сказав, що мріє побити рекорд Джорджа Формана й стати найстаршим чемпіоном світу.

Він вже дуже тривалий час не боксував. Тому особисто я думаю, що Кличку потрібен один прохідний бій, щоб відчути ринг. Потім можна провести й чемпіонську зустріч.

Можливо, його зведуть з переможцем пари Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер, які розіграють титул IBF", – сказав Деревʼянченко.