Відомий український боксер кинув виклик Альваресу

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) висловив розчарування від боксерських поєдинків, що відбулися минулими вихідними, та заявив про готовність знову вийти на ринг проти топових суперників, зокрема, викликавши на бій абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Післясмак від боксерського вікенду – так собі. Втомилися від нудних боїв? Дайте мені бій з Канело. Або хоча б один нерішучий нехай дасть мені реванш, я покажу, що таке бокс…", – написав Дерев'янченко.

Нагадаємо, 4 травня у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) пройшов бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) між Саулем Альваресом (62-2-2, 39 КО) – Вільямом Скаллом (23-1, 9 КО). Канело здобув впевнену перемогу.

Водночас Дерев'янченко попередній бій провів у 2024 році, коли у ніч з 17 на 18 серпня поступився Крістіану Мбіллі, але попри тяжку травму, він пройшов усю дистанцію. Після поєдинку він переніс операцію на біцепсі.