Спочатку йому потрібний легкий бій: Дерев'янченко – про повернення Кличка

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) вважає, що Володимиру Кличку у разі повернення на ринг потрібно спочатку провести проміжний бій, а вже потім готуватись до більш серйозного суперника.

Цитує бійця Sport.ua.

"Я вважаю, те що я бачу по відео, Володимир в дуже гарній формі, він постійно підтримував форму, так що це буде цікаво, якщо він повернеться. Я думаю, що в нього була досить довга перерва, тому йому потрібен "easy fight", щоб відчути ринг, а потім вже наступний бій з більш достойним і серйозним суперником. Зараз хевівейт це дуже цікава вагова категорія", – сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

А нещодавно промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи є можливість провести бій між його клієнтом та українською легендою боксу.