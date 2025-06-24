Вайлдер пояснив тривалу паузу в кар'єрі
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) вважає, що причиною його нестабільних виступів стала проблеми поза рингом.
Цитує боксера The Ring.
"Це не повернення, бо я ніколи не завершував кар’єру. Мені довелося переосмислити свою кар’єру та життя загалом. Я звернувся до спортивного психолога.
Я нічого не розповідав своїй команді, бо подумки хотів сказати, що я достатньо сильний, щоб взяти себе в руки, і ніхто нічого не помітив. Але, на жаль, цього не сталося, і мені потрібна була допомога. Після мого останнього бою я зрозумів, що зі мною щось не так.
Зараз я набагато краще розумію — психічно, фізично, емоційно. Я фізично здоровий, і моє психічне здоров'я також повернулося. Зі мною багато чого сталося, але Бог добрий. Я готовий повернутися", – розповів Вайлдер.
Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).
Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.