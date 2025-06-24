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Вайлдер пояснив тривалу паузу в кар'єрі

Олександр Булава — 24 червня 2025, 16:59
Вайлдер пояснив тривалу паузу в кар'єрі
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) вважає, що причиною його нестабільних виступів стала проблеми поза рингом.

Цитує боксера The Ring.

"Це не повернення, бо я ніколи не завершував кар’єру. Мені довелося переосмислити свою кар’єру та життя загалом. Я звернувся до спортивного психолога.

Я нічого не розповідав своїй команді, бо подумки хотів сказати, що я достатньо сильний, щоб взяти себе в руки, і ніхто нічого не помітив. Але, на жаль, цього не сталося, і мені потрібна була допомога. Після мого останнього бою я зрозумів, що зі мною щось не так.

Зараз я набагато краще розумію — психічно, фізично, емоційно. Я фізично здоровий, і моє психічне здоров'я також повернулося. Зі мною багато чого сталося, але Бог добрий. Я готовий повернутися", – розповів Вайлдер.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер

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