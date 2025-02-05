Визначився транслятор бою Берінчик – Девіс в Україні

Медіасервіс MEGOGO став офіційним транслятором в Україні бою за титул Чемпіона світу WBO в легкій вазі між українцем Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО) і американцем Кейшоном Девісом (12-0, 8 KO).

Вечір боксу від Top Rank відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого на арені Театру в Медісон Сквер Гарден, Нью-Йорк. Для Дениса Берінчика це буде перший захист чемпіонського поясу за версією WBO.

MEGOGO покаже в Україні поєдинок Берінчик – Девіс та весь файткард вечора за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Деталі щодо часу початку студії, формату, коментаторів і включень гостей будуть відомі пізніше.

Трансляція буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події. Крім цього, на медіасервісі можна буде переглянути бої з перекладом на жестову мову від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Андеркард бою українського чемпіона очолить поєдинок пуерто-риканського боксера першої середньої ваги Ксандера Заяса (20-0, 12 КО) проти Слави Шпомера (20-0, 11 KO).

У рамках того ж вечора боксу в ринг після дебютної поразки Мартіну Баколе повернеться американський проспект Джаред Андерсон (17-1, 15 КО), його суперником стане грек Маріос Колліас (12-3-1, 10 КО).

Також глядачі зможуть подивитися 6-раундовий бій середньоваговика Ніко Алі Волша (10-1, 5 КО) – онука легендарного Мухаммеда Алі. Візаві для Ніко оголосять згодом.

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

25-річний Кейшон Девіс у 2024 році достроково розібрався з ексчемпіоном світу Хосе Педрасою та Густаво Лемосом, а також перебоксував Мігеля Мадуено. Прикметно, що українець та американець свого часу ставали срібними призерами Олімпійських ігор в Лондоні-2012 і Токіо-2020 відповідно.

Нагадаємо, Кейшов пообіцяв нокаутувати українця в першому раунді, хоча нещодавно зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.