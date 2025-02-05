Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Визначився транслятор бою Берінчик – Девіс в Україні

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 15:54
Визначився транслятор бою Берінчик – Девіс в Україні
Top Rank

Медіасервіс MEGOGO став офіційним транслятором в Україні бою за титул Чемпіона світу WBO в легкій вазі між українцем Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО) і американцем Кейшоном Девісом (12-0, 8 KO).

Вечір боксу від Top Rank відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого на арені Театру в Медісон Сквер Гарден, Нью-Йорк. Для Дениса Берінчика це буде перший захист чемпіонського поясу за версією WBO.

MEGOGO покаже в Україні поєдинок Берінчик – Девіс та весь файткард вечора за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Деталі щодо часу початку студії, формату, коментаторів і включень гостей будуть відомі пізніше.

Трансляція буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події. Крім цього, на медіасервісі можна буде переглянути бої з перекладом на жестову мову від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Андеркард бою українського чемпіона очолить поєдинок пуерто-риканського боксера першої середньої ваги Ксандера Заяса (20-0, 12 КО) проти Слави Шпомера (20-0, 11 KO).

У рамках того ж вечора боксу в ринг після дебютної поразки Мартіну Баколе повернеться американський проспект Джаред Андерсон (17-1, 15 КО), його суперником стане грек Маріос Колліас (12-3-1, 10 КО).

Також глядачі зможуть подивитися 6-раундовий бій середньоваговика Ніко Алі Волша (10-1, 5 КО) – онука легендарного Мухаммеда Алі. Візаві для Ніко оголосять згодом.

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

25-річний Кейшон Девіс у 2024 році достроково розібрався з ексчемпіоном світу Хосе Педрасою та Густаво Лемосом, а також перебоксував Мігеля Мадуено. Прикметно, що українець та американець свого часу ставали срібними призерами Олімпійських ігор в Лондоні-2012 і Токіо-2020 відповідно.

Нагадаємо, Кейшов пообіцяв нокаутувати українця в першому раунді, хоча нещодавно зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

Megogo Бокс Денис Берінчик Кейшон Девіс Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Megogo

Відомо, хто прокоментує матчі Динамо – РФШ і Рома – Айнтрахт
Визначились коментатори матчу Шахтар – Брест у Лізі чемпіонів
Відомо, хто прокоментує матч Ліги Європи Реал Сосьєдад – Динамо Київ
Відомо, хто прокоментує матч Шахтар – Баварія
Відомо, хто покаже в Україні бій-реванш Усик – Ф’юрі

Останні новини