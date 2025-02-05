Девіс: Нокаутую Берінчика в першому раунді

Американський боксер Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) заявив, що зможе нокаутувати українця Дениса Берінчика (19-9, 9 КО) ще в першому раунді.

Його слова цитує boxingnews24.com.

"Поки я не вийшов на ринг, ви не дізнаєтесь про мої найкращі сторони. Ви не дізнаєтесь, наскільки я буду сильний у майбутній зустрічі. Мої тренери працювали над планом та підготовкою. Коли я прийшов до професійного боксу, то не знав багатьох речей. Але мій наставник покращив мій арсенал. Я нокаутую українця вже в першому раунді. Коли бій проти Теофімо Лопес. Не знаю, я втомився бігати за ним", – заявив Девіс.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Денисом Берінчиком та Кейшонов Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.