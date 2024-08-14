Мбіллі — Дерев'янченко: де дивитися бій за участі українця

Чемпіон WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (27-0, 23 KO) проведе бій проти українського боксера Сергія Дерев'янченка (15-5, 10 КО).

Поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 серпня на арені "Відеотрон-центр" у канадському Квебеку. Початок трансляції — о 05:00 за київським часом.

Переглянути бій у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Нагадаємо, що Мбіллі 26 травня технічним нокаутом здолав Марка Геффрона. Поєдинок достроково завершився у першому раунді.

Дерев'янченко 21 квітня переміг американця Вона Александера одноголосним рішенням суддів. Це був його перший бій з червня 2023 року, коли він поступився мексиканцеві Хайме Мунгуї.

Зазначимо, що Крістіан у березні повинний був битися з іншим українцем — Євгеном Хитровим (20-2, 17 КО). Тоді бій зірвався через проблеми з легенями у Євгена.