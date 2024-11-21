Колишній кривдник Гвоздика: Не хочу бачити більше боїв Тайсона

Чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Девід Бенавідес (29-0, 24 КО) зізнався, що не хотів би, щоб Майк Тайсон (50-7, 44 КО) ще раз виходив на ринг. Він вважає, що легенда боксу вже не в тому віці, щоб проводити поєдинки.

Його слова цитує Figth Hype.

"Це був хороший бій, але я не хочу більше бачити бої Майка Тайсона. Сподіваюся, він зав'яже із цією справою. Це було гарне шоу, Майк Тайсон вийшов на бій і отримав хороші гроші, і він на це заслужив. Я просто щасливий, що він не постраждав. Майк Тайсон – це Майк Тайсон, але 60-річний Майк Тайсон – це зовсім інший Майк Тайсон", – сказав Бенавідес.

Зазначимо, що останній бій Майка Тайсона завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).