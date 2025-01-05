Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Це божевілля: чемпіон світу висловився про гонорари Усика та Ф'юрі

Руслан Травкін — 5 січня 2025, 08:51
Це божевілля: чемпіон світу висловився про гонорари Усика та Ф'юрі
Усик та Ф'юрі
Getty images

Чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Девід Бенавідес (29-0, 24 КО) вважає, що Туркі Аль-Шейх проводить чудову роботу, організовуючи бої в Саудівській Аравії. Він похвалив його за гонорари Усика та Ф'юрі, але вважає, що боксери не мають забувати про топові бої в США.

Його слова цитує Boxing247.

"Туркі робить чудову роботу. Він влаштовує ці масові бої. Я думаю, що це дає всім іншим бійцям надію на майбутнє, що вам подзвонять і ви зможете отримати бій за 50 мільйонів доларів. Скільки отримали Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик? 100 мільйонів доларів? Це божевілля.

Це шалені гроші. Тож я відчуваю, що ми, боксери, пережили той час, коли ми не заробляли багато грошей. Мені подобається те, що робить Туркі Аль-Шейх, але ми все одно повинні думати про США. Я хочу бути бійцем у Вегасі", – сказав Бенавідес.

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Давід Бенавідес

Давід Бенавідес

Кривдник Гвоздика: Не думаю, що маю вдосталь досвіду для поєдинку з Усиком
Колишній кривдник Гвоздика: Не хочу бачити більше боїв Тайсона
Тайсон назвав свою п'ятірку найкращих боксерів сьогодення
Майк Тайсон назвав єдиного бійця, якого вважає непереможним
Тайсон назвав трьох найкращих боксерів світу

Останні новини