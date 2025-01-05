Це божевілля: чемпіон світу висловився про гонорари Усика та Ф'юрі
Чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Девід Бенавідес (29-0, 24 КО) вважає, що Туркі Аль-Шейх проводить чудову роботу, організовуючи бої в Саудівській Аравії. Він похвалив його за гонорари Усика та Ф'юрі, але вважає, що боксери не мають забувати про топові бої в США.
Його слова цитує Boxing247.
"Туркі робить чудову роботу. Він влаштовує ці масові бої. Я думаю, що це дає всім іншим бійцям надію на майбутнє, що вам подзвонять і ви зможете отримати бій за 50 мільйонів доларів. Скільки отримали Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик? 100 мільйонів доларів? Це божевілля.
Це шалені гроші. Тож я відчуваю, що ми, боксери, пережили той час, коли ми не заробляли багато грошей. Мені подобається те, що робить Туркі Аль-Шейх, але ми все одно повинні думати про США. Я хочу бути бійцем у Вегасі", – сказав Бенавідес.
Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері.