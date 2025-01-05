Це божевілля: чемпіон світу висловився про гонорари Усика та Ф'юрі

Чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Девід Бенавідес (29-0, 24 КО) вважає, що Туркі Аль-Шейх проводить чудову роботу, організовуючи бої в Саудівській Аравії. Він похвалив його за гонорари Усика та Ф'юрі, але вважає, що боксери не мають забувати про топові бої в США.

Його слова цитує Boxing247.

"Туркі робить чудову роботу. Він влаштовує ці масові бої. Я думаю, що це дає всім іншим бійцям надію на майбутнє, що вам подзвонять і ви зможете отримати бій за 50 мільйонів доларів. Скільки отримали Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик? 100 мільйонів доларів? Це божевілля.

Це шалені гроші. Тож я відчуваю, що ми, боксери, пережили той час, коли ми не заробляли багато грошей. Мені подобається те, що робить Туркі Аль-Шейх, але ми все одно повинні думати про США. Я хочу бути бійцем у Вегасі", – сказав Бенавідес.