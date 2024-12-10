Дюбуа – про потенційне повернення Володимира Кличка: Зараз така епоха, може статися що завгодно

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) не буде проти, якщо Володимир Кличко повернеться у бокс та проведе з ним бій.

Про це 27-річний британець заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Зараз така епоха, коли в боксі може статися все, що завгодно. Здається, ми вже говорили про це раніше, але йому це явно не подобалося. "Чи хочу я бій з Даніелем? Цей молодий лев полює на мене, ні". Такі хлопці можуть повертатися. Подивіться, Майк Тайсон провів виставковий бій на днях. Це все заради гри. Це добре. Якщо всі умови підходять, то так, давайте битися", – сказав Дюбуа.

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Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не виходив у ринг з квітня 2017 року, коли він програв бій з Ентоні Джошуа.