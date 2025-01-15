Ніколи не вірте Тайсону: Дюбуа відреагував на рішення Ф'юрі піти з боксу

Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) відреагував на рішення Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) піти з боксу. Він не вірить, що його земляк дійсно пішов на пенсію.

Про це він сказав у коментарі для The Stomping Ground.

"Ніколи не вірте тому, що говорить Тайсон. Він може повернутися і побитися з кимось. Ти ніколи не знаєш. Але я думаю, що насправді він достатньо зробив у своїй кар'єрі. Він легенда, чи не так? Чи буду я розчарований, якщо бій Ф'юрі – Джошуа не відбудеться? Можливо. Ми хотіли побачити цей поєдинок кілька років тому. А зараз якщо він відбудеться, то відбудеться", - сказав Дюбуа.

Нагадаємо, 36-річний Ф'юрі оголосив про свій відхід у понеділок, 13 січня. Це не вперше, коли він заявляє, що йде з боксу. У квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся.

Протягом своєї кар'єри Тайсон Ф'юрі був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), The Ring (2015-2018), WBA (2015-2016) і IBF (2015), а також WBC (2020–2024).

Британський боксер зазнав усього дві поразки – обидві від Олександра Усика, також Ф'юрі має одну нічию проти Деонтея Вайлдера.

Одним з найяскравіших моментів у кар'єрі Ф'юрі є перемога над Володимиром Кличком 28 листопада 2015 року на переповненій арені в Дюссельдорфі.

Проте цей тріумф затьмарив допінг-скандал та проблеми з кокаїновою залежністю, про які стало відомо у 2016-му. Лише влітку 2018-го Тайсон Ф'юрі повернувся на ринг, а вже в грудні провів поєдинок за титул WBC проти Вайлдера, який завершився внічию.