Камбек у дев'ятому раунді: стали відомі записки суддів бою Усик — Ф'юрі

Стали відомі записки суддів у поєдинку між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком (22-0-0, 14 KO) та чемпіоном WBC, британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

До дев'ятого раунду, в якому українець відправив суперника в нокдаун, британський чемпіон лідирував у записках суддів.

Так після восьмого раунду Мануель Олівер Палермо з Іспанії нарахував 76:76, а Крейг Меткалф із Канади та Майк Фіцджеральд з США — 77:75 на користь Ф'юрі. За підсумками всього поєдинку двоє з трьох рефері віддали перемогу Усику — 115:112, 113:114, 114:113.

Oleksandr Usyk SD Tyson Fury official judges' scorecards… pic.twitter.com/IACOHyuhr2 — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 18, 2024

Нагадаємо, що український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.