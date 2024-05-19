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Камбек у дев'ятому раунді: стали відомі записки суддів бою Усик — Ф'юрі

Станіслав Лисак — 19 травня, 03:31
Камбек у дев'ятому раунді: стали відомі записки суддів бою Усик — Ф'юрі

Стали відомі записки суддів у поєдинку між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком (22-0-0, 14 KO) та чемпіоном WBC, британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

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До дев'ятого раунду, в якому українець відправив суперника в нокдаун, британський чемпіон лідирував у записках суддів.

Так після восьмого раунду Мануель Олівер Палермо з Іспанії нарахував 76:76, а Крейг Меткалф із Канади та Майк Фіцджеральд з США — 77:75 на користь Ф'юрі. За підсумками всього поєдинку двоє з трьох рефері віддали перемогу Усику — 115:112, 113:114, 114:113.

Нагадаємо, що український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

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Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

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