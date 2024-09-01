Ціна гордості: чому Дерев’янченко заслужив на фінальний гонг

За пів раунду до кінця бою Крістіана Мбіллі з Сергієм Дерев'янченком аналітик ESPN Тім Бредлі, який ще з 7-го раунду закликав команду Дерев'янченка зупинити бій, сказав про українського ветерана з щирим занепокоєнням і дрібкою роздратування: "Йому потрібен нокаут, щоб перемогти. В чому справа!? В гордості!? Ми б'ємося за гордість!?".

Коротка відповідь: "Так. Справа саме в цьому. В гордості!". Гордість може бути тим, що вартує знесених страждань.

Сергій Дерев'янченко Getty Images

Кожна ситуація в цьому жорсткому спорті унікальна. Кожне рішення про те, чи варто зупинити бій, і коли, має враховувати контекст ситуації. Ризик і винагорода лежать на вагах, що постійно коливаються — це ніби дивитися, як у прямому ефірі блискавично змінюються коефіцієнти ставок. Одної миті ризик видається виправданим. Вже наступної — ні.

У саме цьому поєдинку, зважаючи на довгу і благородну боксерську кар'єру Сергія Дерев'янченка, я переконаний, що Бредлі був неправий. У боксі завжди є ризик! Однак, я не вважаю, що ризик, з яким зіткнувся Дерев'янченко — особливо, враховуючи те, що йому лишався один раунд або навіть менше — переважав те, що стояло на кону — гордість. Гордість за те, що боксер, якого ніколи не зупиняли, не став боксером, який здався.

Фільм "Скажений бик" чудово передав гордість бійця, показавши кульмінаційний момент "бійні в День святого Валентина" Шугара Рея Робінсона з Джейком Ла Моттою:

"Гей, Рею. Я ні разу не падав, Рею! Тобі так і не вдалося мене зламати."

Справжній Ла Мотта прожив ще 66 років після тієї сутички. Увесь час, поки він залишався притомним — більшу частину з цих 66 років, на диво усіх навколо і значною мірою завдяки збігу генетичних обставин — Ла Мотта носив цю гордість із собою.

Гордість не завжди вартує і не повинна переважувати ціни, яку за неї платить боксер. Знову ж таки, кожну ситуацію слід оцінювати з урахуванням усіх прямих і побічних факторів, які на неї впливають. Але Дерев'янченко, який жодного разу не зазнав серйозної травми від Мбіллі, який захищався, ба відбивався до кінця, і показав майже відчайдушну витримку, провівши останні 70% поєдинку однією рукою через травму біцепсу лівої руки. І став яскравим прикладом боксера, для якого важливо мати змогу сказати своїми словами репліку Роберта Де Ніро, який виконував роль Ла Мотти.

Для Дерев'янченка вона була б приблизно такою: "Їм не вдалося мене зупинити! Я бився з ними всіма, і ніхто жодного разу мене не зупинив!"

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Це не завжди хороша причина для того, щоб боротися далі. Але для 38-річного Дерев'янченка, якому не довго лишилося битися (по правді, може вже й не лишилося зовсім), це був бій, вартий того, щоб його закінчити, навіть коли було зрозуміло, що він не зможе перемогти.

Я розумію, що моя думка може йти всупереч більшості думок. Вона точно не сподобалася б Бредлі, людині, яку я глибоко поважаю, і яка, на відміну від мене, пережила фізичні труднощі. Я знаю, що більш ніж десять років потому Бредлі досі має змішані почуття щодо 12 раундів побиття, прийнятого ним від Руслана Проводнікова — і тут він правий. Той бій мав і короткострокові, і середньострокові негативні наслідки на нього, і, можливо, матиме довгострокові, хоча зараз Бредлі й виглядає непогано. Він також був "Поєдинком року 2013" і, можливо, став вирішальним для того, щоб боксер добрав достатньо голосів і був включеним до "Залу слави" в Канастоті.

Якщо хтось і розбирається у складному питанні співвідношення ризику та винагороди в боксі, і розуміє розмиту межу між хоробрістю та дурістю, то це Тім Бредлі. Він мав повне право і всі підстави висловлювати своє занепокоєння щодо Дерев'янченка в останніх чотирьох раундах.

Почав він на сьомому. "На це важко дивитися. Дуже важко… Якби я зараз був у його команді, я б щось зробив. Я б дав йому вижити зараз, щоб він міг битися завтра. Буквально через кілька секунд Дерев'янченко провів свою найкращу серію ударів за весь поєдинок і змусив Бредлі вголос замислитися, чи не завдав однорукий боєць шкоди Мбіллі. Звичайно, це не означає, що Бредлі був неправий, коли хотів зупинити бій кілька хвилин тому. І коли наприкінці раунду Мбіллі провів кілька сильних ударів, Бредлі знову взявся за своє: "Рятуйте його! Рятуйте його! Будь ласка!"

Він продовжив у восьмому раунді, звернувшись до співкоментатора Джо Тессіторе: "Тесс, у Мбіллі — безумовна перевага, а Дерев'янченко, старший боєць, він уже багато через що пройшов, Тесс. Воно того не варте, Тесс! Кажу тобі, воно того не варте, щоб він продовжував цей бій настільки покаліченим! Хтось має вийти туди та врятувати Дерев'янченка від самого себе, бо сам він не зупиниться, Тесс!"

Команда Дерев'янченка серйозно розглядала можливість зупинки бою між восьмим і дев'ятим раундами, але, саме перед тим, як пролунав гонг, головний тренер Андре Розьє сказав: "Я дам йому ще один. Дам йому ще один. Зупиню, якщо побачу велику загрозу".

Слова Бредлі під час дев’ятого раунду: "Йому потрібен нокаут, щоб виграти бій. Подумайте про це! Нокаут, щоб виграти цей бій! Чому не зупинити його страждання?" Дерев'янченко продовжував наносити сильні удари з єдиного функціонуючого флангу, але Бредлі був правий — українець мав надзвичайно мало шансів завдати такого удару, який би виграв йому бій.

Невловимий Дерев'янченко закінчив дев’ятий раунд, працюючи ногами, і між дев'ятим і десятим Розьє вже облишив думки про капітуляцію. Він, очевидно, не бачив нічого достатньо "загрозливого", що б переконало його в тому, що його боксер після дев'яти важких раундів був у більшій небезпеці, ніж будь-який інший боксер після 9-го раунду.

Увесь останній раунд Бредлі торочив: "Навіщо це тобі, Тесс? Навіщо це?.. Тесс, ми знаємо, який Дерев'янченко сильний! Знаємо, який він витривалий. Але навіщо зносити таке побиття? Це просто не вкладається в голові". А на середині раунду він поставив запитання, яке привело до написання цієї статті: "В чому справа? В гордості? Ми б'ємося за гордість?"

Я не люблю покладатися на аналіз, що враховує лише результат, але Дерев'янченко дійсно повністю домінував останні 25 секунд бою. Це, звичайно, не врятувало його від шостої професійної поразки. Однак, це був момент слави, момент-свідчення того, який він воїн, момент, який можна пронести з собою до кінця своїх днів! "Я знімаю капелюха перед Дерев'янченком, справді, знімаю!", — сказав Бредлі після останнього гонгу.

Сергій Дерев'янченко Getty Images

Слухайте, розсудливі люди можуть не погоджуватися з тим чи варто зупинити бійку чи ні. Бредлі зайняв позицію, яку завжди легко буде виправдати. Піклування про здоров’я бійця ніколи не зробить вам репутації поганця.

З іншого боку, писати статті або твіти тягне за собою ризик, схожий на наслідки припинення боїв Стівом Смогером. Якщо ця стаття вийде, а пізніше ми дізнаємося, що Дерев'янченко травмував не лише ліву руку, я опинюся під вогнем "а ми ж казали!". І ризик такого триватиме роками. Я сподіваюся, що нічого такого станеться, але якщо через десять років ми дізнаємося, що в українця порушилося мовлення, моя позиція щодо цього поєдинку не витримає випробування часом.

Це схоже на ту клішовану фразу, яку боксери час від часу вигукують, зазвичай після того, як рефері зупиняє бій: "Краще на удар раніше, ніж на удар пізніше", але цей вислів — відмовка. Нашою метою має бути його зупинка в точно потрібний момент. Якщо ми звикнемо виправдовувати завчасні зупинки, адже вони менш ризиковані за запізнілі, ми спонукатимемо рефері на кшталт Тоні Вікса зупиняти такі бої, як Роллі Ромеро проти Ісмаеля Баррозу, бо ж "він лише дбав про безпеку бійців".

Випадок із Мбіллі-Дерев'янченко схожий. Промоутер Лу ДіБелла написав у Твіттері, підтримавши позицію Бредлі: "Його команда дозволила Дерев'янченку знести це жорстоке побиття без жодної вагомої причини — це ганебно! Вибачте… по правді, мені шкода. Такому немає виправдання". Історик і письменник Лі Гроувз, який частково поділяє мою позицію, написав: "Дерев'янченко бився не для того, щоб виграти бій, а для того, щоб вибороти собі душевний спокій у майбутньому. Він заслужив його і показав, що жив згідно з кодексом воїна. Водночас це факт, що йому дозволили битися покаліченим і терпіти надмірні страждання".

Не варто ігнорувати цінність "душевного спокою", згаданого Гроувзом. З плином віку, коли тіло мені зраджує, і особливо, коли бачу, як покоління моїх батьків стикається віч-на-віч із фізичними труднощами, деградацією розумових здібностей і смертю, мої юнацькі ілюзії руйнуються. Незалежно від того, отримав ти тисячі ударів чи ні, твоє тіло колись зламається, якість життя значно погіршиться, і в кінці-кінців, не існує ніяких гарантій довгого і здорового життя.

Тому для кожного з нас душевний спокій — хоч до нього й не слід прагнути бездумно і безвідповідально — вартий того, щоб піти на певний ризик. Я не вірю, що для Дерев'янченка, який хоч і не мав нуля в графі "поразки", щоб його захищати, мав нуль у "нокаутах" і ризик боротися за нього був великим.

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Деталі мають значення. Якби це був запланований 12-раундовий бій, в якому фініш був би ще далеко після сьомого, восьмого чи дев'ятого раунду, ризик би не виправдав себе. Якби Дерев'янченко показав явні ознаки ослаблення під час цього або попередніх боїв, показав би, що більше не здатен захистити себе, я б мав іншу думку. Якби він був нокаутований хоча б раз до цього і вже не мав шансів запам'ятатися саме як боксер із поганою вдачею, якому постійно "майже вдається", своєї епохи, я б прийшов до іншого висновку.

Кожна ситуація особлива, як і кожна травма. У поєдинку, що відбувся безпосередньо перед цим, в суботу ввечері, у важковаговика Арсланбека Махмудова страшенно розпухло ліве око, що призвело до зупинки бою за порадою лікаря на початку восьмого раунду, та й то було запізно на раунд чи два. Травма поставила під загрозу здатність Махмудова захищатися, і для нього на кону не стояла репутація, на відміну від Дерев'янченка.

Зазвичай, як тільки боксер досягає моменту в бою, де для нього реалістично більше немає шляху до перемоги, я кажу, що немає сенсу дозволяти такому бою йти далі. Саме так думав Тім Бредлі, дивлячись на бій Мбіллі-Дерев'янченко, і я це розумію і ціную. Але у цій ситуації я протилежної думки.

Дерев'янченко бився з Геннадієм Головкіним. Він бився з Джермеллом Чарло. Він бився з Данієлем Джейкобсом. Він бився з Хайме Мунгією. Він бився з Карлосом Адамесом. І він бився з Крістіаном Мбіллі. Жоден з них його не зупинив!

Не те що варто було б соромится, якби хтось із них це зробив. Але усвідомлювати те, що ніхто не зміг — це особлива гордість! Аж до самого гіркого фіналу в суботу, в сутичці, де він не зміг перемогти, у Дерев'янченка все одно було дещо по-справжньому цінне і варте того, щоб боротися до останнього!

Автор: Ерік Раскін (BoxingScene)

Переклад: wbc-ukraine.com