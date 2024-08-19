Дерев’янченко: Я йду своїм шляхом... У Бога свої плани

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) не збирається зупинятися попри поразку від Крістіана Мбіллі (28-0, 23 КО).

Про це він написав у своєму Instagram.

"Так, я не хотів зупиняти бій, я хотів нокаутувати його однією рукою, відчував, що можу це зробити. Моя команда запитала мене, чи хочу я зупинити бій – це складне рішення, яке складно прийняти на адреналіні. Я не звинувачую їх, ми на одній хвилі, вони розуміють мене.

Люди можуть говорити, що хочуть, вони можуть засуджувати або захоплюватися, я не можу на це вплинути. Я вдячний усім, хто підтримує мене, мою родину, команду, менеджера та вболівальникам.

Я не роблю трагедії з цієї ситуації. Є травма – я відновлюся від неї. Суперник – один з тих, з ким я боксував, ні більше, ні менше, я дуже серйозно готуюся до своїх суперників. Продовжую йти… Я йду своїм шляхом… Незалежно від погоди. У Бога свої плани…", – написав Дерев'янченко, прикріпивши відео з поєдинку проти Мбіллі.