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Дерев’янченко: Я йду своїм шляхом... У Бога свої плани

Ігор Чернявський — 19 серпня, 13:30
Дерев’янченко: Я йду своїм шляхом... У Бога свої плани
Instagram Сергія Дерев’янченка

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) не збирається зупинятися попри поразку від Крістіана Мбіллі (28-0, 23 КО).

Про це він написав у своєму Instagram.

"Так, я не хотів зупиняти бій, я хотів нокаутувати його однією рукою, відчував, що можу це зробити. Моя команда запитала мене, чи хочу я зупинити бій – це складне рішення, яке складно прийняти на адреналіні. Я не звинувачую їх, ми на одній хвилі, вони розуміють мене.

Люди можуть говорити, що хочуть, вони можуть засуджувати або захоплюватися, я не можу на це вплинути. Я вдячний усім, хто підтримує мене, мою родину, команду, менеджера та вболівальникам.

Я не роблю трагедії з цієї ситуації. Є травма – я відновлюся від неї. Суперник – один з тих, з ким я боксував, ні більше, ні менше, я дуже серйозно готуюся до своїх суперників. Продовжую йти… Я йду своїм шляхом… Незалежно від погоди. У Бога свої плани…", – написав Дерев'янченко, прикріпивши відео з поєдинку проти Мбіллі.

У четвертому раунді через травму ліктя в Дерев’янченка вимкнулася ліва рука. Попри серйозне пошкодження, 38-річний українець продовжив бій і протримався всю дистанцію, а ближче до кінця навіть похитнув Крістіана. Всі три судді віддали перемогу Мбіллі — 100:90, 99:91, 98:92.

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