Чжилей сумнівається у завершенні кар'єри Ф'юрі

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) вважає, що ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) все ще може змінити рішення щодо завершення кар’єри.

Цитує боксера SecondsOut.

"Я думаю, це явище, яке досить часто трапляється у боксі: ти йдеш на пенсію на місяць або два, а потім повертаєшся. Можливо, він кілька днів почувається не дуже добре, оголошує про завершення кар’єри, а потім повертається. Він так робив уже стільки разів", – розповів Чжилей.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.