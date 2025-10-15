Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чжилей заявив про готовність битись з Ітаумою

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 09:19
Чжилей заявив про готовність битись з Ітаумою
Чжан Чжилей
Getty images

42-річний китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО) готовий битись із 20-річним проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Ветеран поспілкувався з BoxNation.

"Мозес Ітаума – чудовий боєць, я подивився декілька його поєдинків. Цей нокаут Ділліана Вайта – фантастика. На цей час я не отримував жодних пропозицій від його команди.

Я хотів би із ним битись. Усі, хто хочуть зі мною битись – дайте контракт і ми вийдемо в ринг", – розповів Чжилей.

Нагадаємо, свій останній бій китаєць провів у лютому цього року. Чжан нокаутом поступився німцю Агіту Кабаєлу.

Наступний бій Мозес проведе 13 грудня у Манчестері, а попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Ітауми з Усиком. Втім, сам Мозес не вважає себе гідним цієї можливості на даний час.

Бокс Чжан Чжилей Мозес Ітаума

Чжан Чжилей

42-річний Чжилей викликав на бій 41-річного Чісору
Чжилей змінив думку щодо фаворита реваншу Усик – Дюбуа
Чжилей назвав боксера, проти якого хоче вийти на ринг
Чжилей, який кидав виклик Усику, програв нокаутом Кабаєлу за звання тимчасового чемпіона світу
Він на вершині піраміди: Чжилей кинув виклик Усику

Останні новини