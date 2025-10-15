Чжилей заявив про готовність битись з Ітаумою

42-річний китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО) готовий битись із 20-річним проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Ветеран поспілкувався з BoxNation.

"Мозес Ітаума – чудовий боєць, я подивився декілька його поєдинків. Цей нокаут Ділліана Вайта – фантастика. На цей час я не отримував жодних пропозицій від його команди.



Я хотів би із ним битись. Усі, хто хочуть зі мною битись – дайте контракт і ми вийдемо в ринг", – розповів Чжилей.