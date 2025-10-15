Чжилей заявив про готовність битись з Ітаумою
42-річний китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО) готовий битись із 20-річним проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).
Ветеран поспілкувався з BoxNation.
"Мозес Ітаума – чудовий боєць, я подивився декілька його поєдинків. Цей нокаут Ділліана Вайта – фантастика. На цей час я не отримував жодних пропозицій від його команди.
Я хотів би із ним битись. Усі, хто хочуть зі мною битись – дайте контракт і ми вийдемо в ринг", – розповів Чжилей.
Нагадаємо, свій останній бій китаєць провів у лютому цього року. Чжан нокаутом поступився німцю Агіту Кабаєлу.
Наступний бій Мозес проведе 13 грудня у Манчестері, а попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.
Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Ітауми з Усиком. Втім, сам Мозес не вважає себе гідним цієї можливості на даний час.