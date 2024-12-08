Топовий боксер хевівейту прогнозує Усику легку перемогу над Ф'юрі

Китайський боксер Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Ба більше, він упевнений, що українець нокаутує британця.

Про це він сказав у коментарі для BoxNation.

"Я казав це раніше, кажу і зараз – Усик переможе. У нього була перевага у першому бою, Олександр знайшов спосіб завдати Тайсону поразки. Мій прогноз на цей бій? Усик його просто прикінчить, нокаутує", – сказав Чжілей.

41-річний китаєць дійсно послідовно заявляє про те, що Усик – фаворит реваншу. Чжан раніше говорив, що українець прорахував усі дії Тайсона. Потім Чжилей пояснив, чому вважає, що Олександр здобуде перемогу знову.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першому бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію.