Чжилей назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 KO) переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) в їхній другій зустрічі.

Його слова передає Seconds Out.

"Усик знову переможе. Обидва боксери виступили добре в першому поєдинку, але я вірю, що навички оплачують рахунки в боксі, а Усик майстерний боксер. Він добре рухається, він легкий на ногах, він багато б'є, гарно використовує комбінації. Ф'юрі теж чудовий, мені подобається його стиль, але я схиляюся в бік Усика", – сказав Чжилей.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першому бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію.